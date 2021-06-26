Улицы Выборга превратились в реки после сильного дождя

В Выборге из-за сильного ливня затопило улицы. Машины оказались почти полностью погружены в воду.

Фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлены затопленные улицы города, местный жители поделились в группе «Интересные события в Выборге» «ВКонтакте». На снимках видно, как дворы превратились в бассейн, а некоторые машины наполовину погружены в воду.

В частности, сильно затопило улицу Димитрова. По словам городан, уровень воды составляет примерно 40-50 сантиметров.

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