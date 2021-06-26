Асмус призналась в безумной любви к женатому Олегу Меньшикову

Асмус призналась в безумной любви к женатому Олегу Меньшикову
Кристина Асмус сделала признание. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус прокомментировала публикации о ее романтических чувствах к актеру и режиссеру Олегу Меньшикову.

Список возможных претендентов на сердце звезды пополнил женатый Олег Меньшиков, являющийся ее художественным руководителем. СМИ ссылались на анонимного знакомого Асмус.

Асмус разместила отрывок из любовных догадок в Instagram Stories. Актриса в шутку порадовалась, что «пресса впервые написала правду».

«Я действительно безумнейше люблю Олега Евгеньевича!» — призналась Асмус.

Продолжая иронизировать, артистка также отметила, что ее любовь к Меньшикову взаимна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кристина Асмус состоит в отношениях не первый год. Артистка отметила, что ее часто «сводят» с теми или иными знаменитыми людьми. Но, кажется, журналисты еще ни разу не угадали.

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