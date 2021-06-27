Гинцбург заявил, что при мутации коронавируса «Спутник V» можно изменить за неделю

Гинцбург заявил, что при мутации коронавируса &#171;Спутник V&#187; можно изменить за неделю
По словам Гинцбурга, при появлении новых штаммов с резко измененной последовательностью S-белка, потребуется задействовать новые варианты препарата. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сотрудники Центра имени Гамалеи смогут изменить вакцину от коронавируса в течение недели при появлении новых мутаций коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

Как заявил специалист, единственное условие, необходимое для изменения вакцины за неделю, — регистрация векторной технологии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гинцбурга, при появлении новых штаммов с резко измененной последовательностью S-белка, потребуется задействовать новые варианты препарата. Их получится создать в течении недели после выявления новой мутации, но только при условии регистрации векторной технологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обновлены рекомендации применению «Спутника V» для беременных и кормящих.

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