Гинцбург заявил, что при мутации коронавируса «Спутник V» можно изменить за неделю

По словам Гинцбурга, при появлении новых штаммов с резко измененной последовательностью S-белка, потребуется задействовать новые варианты препарата. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

По словам Гинцбурга, при появлении новых штаммов с резко измененной последовательностью S-белка, потребуется задействовать новые варианты препарата. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сотрудники Центра имени Гамалеи смогут изменить вакцину от коронавируса в течение недели при появлении новых мутаций коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

Как заявил специалист, единственное условие, необходимое для изменения вакцины за неделю, — регистрация векторной технологии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гинцбурга, при появлении новых штаммов с резко измененной последовательностью S-белка, потребуется задействовать новые варианты препарата. Их получится создать в течении недели после выявления новой мутации, но только при условии регистрации векторной технологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обновлены рекомендации применению «Спутника V» для беременных и кормящих.