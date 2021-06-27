В Ленобласти в понедельник ожидаются дожди и грозы

В Ленобласти в понедельник ожидаются дожди и грозы
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В понедельник, 28 июня, в Ленинградской области ожидаются дожди и грозы. При этом аномально жаркая погода никуда не уйдет.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в начале недели в регионе ожидается переменная облачность.

Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+18 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +22…+27 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в воскресенье. Существенных осадков не ожидается. Днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

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