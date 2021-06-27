На курортах Кубани подскочил спрос на аренду жилья из-за новых ограничений в отелях

Туристический сезон для крупных отелей и гостиниц, которые будут работать по новым правилам, может стать провальным. Фото: pixabay

Туристический сезон для крупных отелей и гостиниц, которые будут работать по новым правилам, может стать провальным. Фото: pixabay

На курортах Кубани резко увеличился спрос на посуточную аренду частных домов. Причиной стали новые требования к заселению в гостиницы и отели.

С 1 июля в Краснодарском крае в отели, пансионаты и санатории будут заселять только при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. С 1 августа на курортах будут принимать только вакцинированных гостей.

Как сообщает ТАСС, после того, как власти анонсировали новые ограничения, туристы повысили спрос на краткосрочную аренду жилья. К примеру, в Сочи на 22,6% чаще стали подыскивать коттеджи, а таунхаусы — на 11,7%.

По мнению экспертов, туристический сезон для крупных отелей и гостиниц, которые будут работать по новым правилам, может стать провальным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на курортах Кубани примут туристов с иностранными вакцинами.