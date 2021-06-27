В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах

В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
У зараженного вирусом человека развивается энцефалит (воспаление мозга). Фото: unsplash

Индийский вирус Нипах (Nipah) не представляет опасности: у него нет эпидемического потенциала, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, которые приводит телеканал «360», вспышки вируса Нипах неоднократно фиксировали на протяжении последних двух десятилетий, но инфекция активно не распространяется среди людей. Самый крупный всплеск заболеваемости вирусом Нипах произошел в 1999 году, когда заразились 250 человек.

При этом специалист подтвердил данные о высокой смертности от вируса. Альтштейн отметил, что уровень летальности составляет от 40 до 75%. У зараженного вирусом человека развивается энцефалит (воспаление мозга).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вирус одним из самых опасных в мире. Он передается человеку через фрукты, на которых есть слюна зараженного животного. Ни вакцины, ни лекарства от вируса Нипах пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус Нипах.

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