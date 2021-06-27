В Ленобласти военные очистили более 300 кубометров воды

В процессе участвовали более 80 человек и 20 единиц спецтехники.

В Ленинградской области военные Западного военного округа занимались очисткой воды в полевых условиях. В результате они привели в порядок более 300 кубометров воды. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Известно, что добыча и очистка воды осуществлялась во время комплексной тренировки. В ней приняли участие более 80 военнослужащих и около 20 единиц спецтехники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге партия «Новые люди» начала собирать подписи за очистку реки Новой.