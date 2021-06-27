В Ленобласти этой ночью из-за погоды увеличится количество ДТП

Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательней.

В Ленинградской области в ночь на 28 июня ожидается ухудшение погоды. В регион придут грозы и ливни – это может стать причиной увеличения количества аварий. Информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Специалисты просят автомобилистов быть осторожнее и соблюдать скоростной режим – так можно избежать нарушения ПДД и различных последствий непогоды. Жителям региона рекомендуют оставаться дома с закрытыми окнами и дымоходами. Также стоит отключить радио и телевизор и поменьше пользоваться телефоном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ухудшится погода: будет жарко, но не слишком.