В Ленобласти этой ночью из-за погоды увеличится количество ДТП

В Ленобласти этой ночью из-за погоды увеличится количество ДТП
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательней.

В Ленинградской области в ночь на 28 июня ожидается ухудшение погоды. В регион придут грозы и ливни – это может стать причиной увеличения количества аварий. Информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Специалисты просят автомобилистов быть осторожнее и соблюдать скоростной режим – так можно избежать нарушения ПДД и различных последствий непогоды. Жителям региона рекомендуют оставаться дома с закрытыми окнами и дымоходами. Также стоит отключить радио и телевизор и поменьше пользоваться телефоном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ухудшится погода: будет жарко, но не слишком.

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