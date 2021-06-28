От коронавируса скончались еще 110 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 110 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 28 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, побороть болезнь за последние 24 часа удалось 1 304 пациентам.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте — 1335 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 246 человек. Второе место у Подмосковья — 2 722 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 173 человек.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы сообщили в социальных сетях о длинных очередях на вакцинацию от COVID-19 в городских торговых центрах.