Автомобиль слетел в кювет на Московском шоссе

Автомобиль слетел в кювет на Московском шоссе
Автомобиль слетел в кювет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Московском шоссе в Петербурге произошло необычное ДТП. Автомобиль слетел в кювет, но сделал это не со стороны проезжей части.

Дорожный инцидент случился сегодня, 28 июня, у гипермаркета «Лента». Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что транспортное средство наполовину оказалось в кювете. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС, двери в машине открыты.

Как именно автомобиль оказался в яме и переехал на другую сторону дороги — остается загадкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сизова пара пенсионеров угодила под колеса легковушки.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Электросамокатчик может пойти под суд за наезд на 5-летнего ребенка в ...
В Санкт-Петербурге проходит межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО
Полиция задержала жителя Луги, подозреваемого в убийстве падчерицы, на ...
Автомобиль слетел в кювет на Московском шоссе
Первый этап транспортной реформы в Петербурге начнется в апреле 2022 года
Вирусолог Нетесов: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц ...
В Петербурге суд запрещает сайты с экскурсиями по крышам, но это не ...
Пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти