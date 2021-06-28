Автомобиль слетел в кювет на Московском шоссе

Автомобиль слетел в кювет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Автомобиль слетел в кювет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Московском шоссе в Петербурге произошло необычное ДТП. Автомобиль слетел в кювет, но сделал это не со стороны проезжей части.

Дорожный инцидент случился сегодня, 28 июня, у гипермаркета «Лента». Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что транспортное средство наполовину оказалось в кювете. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС, двери в машине открыты.

Как именно автомобиль оказался в яме и переехал на другую сторону дороги — остается загадкой.

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