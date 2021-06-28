На проспекте Энгельса полностью закрывается движение

В Петербурге в Выборгском районе города с 23:00 28 июня до 06:00 29 июня целиком перекрывается движение транспортных средств.

Так, по информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы, на участке проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина, в том числе и перекресток, до улицы Николая Рубцова будут укладывать асфальт.

Отмечается, что для того, чтобы оказаться на КАДе будет лучше использовать проспект Культуры и Выборгское шоссе.

Стоит заметить, что проспект Энгельса ремонтируется на участке длиной 2,8 км от Парнасского путепровода до КАД. Также он включает в себя замену асфальта на проезжей части, а еще замену и перестановку бортовых камней.

Так, ремонтные работы завершатся лишь в середине следующего месяца, 18 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на семи трассах введут ограничения движения.