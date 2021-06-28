На проспекте Энгельса полностью закрывается движение

На проспекте Энгельса полностью закрывается движение
Проспект Энгельса в Петербурге отремонтируют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге в Выборгском районе города с 23:00 28 июня до 06:00 29 июня целиком перекрывается движение транспортных средств.

Так, по информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы, на участке проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина, в том числе и перекресток, до улицы Николая Рубцова будут укладывать асфальт.

Отмечается, что для того, чтобы оказаться на КАДе будет лучше использовать проспект Культуры и Выборгское шоссе.

Стоит заметить, что проспект Энгельса ремонтируется на участке длиной 2,8 км от Парнасского путепровода до КАД. Также он включает в себя замену асфальта на проезжей части, а еще замену и перестановку бортовых камней.

Так, ремонтные работы завершатся лишь в середине следующего месяца, 18 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на семи трассах введут ограничения движения.

выборгский район новости СПб перекрытие движения проспект энгельса


 

Новости партнеров
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов
В День молодежи брак заключили 79 петербургских пар
Найден труп: женщина сообщила, что бывший муж ушел купаться в озере ...
Владелец грузовика отсудил больше 360 тысяч рублей у водителя, застрявшего ...
На проспекте Энгельса полностью закрывается движение
Жертвы купального сезона: за четыре дня в водоемах Петербурга и Ленобласти ...
После «Алых парусов» с мест гуляний собрали 215 кубометров мусора
Комитет по транспорту начинает следить за правилами стоянки в Петербурге: ...