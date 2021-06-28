«Были готовы перегрызть друг другу глотки»: как принцы Уильям и Гарри поругались прямо на похоронах принца Филиппа

Отношения между принцами Уильямом и Гарри еще более напряженные, чем можно было представить. Как оказалось, герцоги устроили ссору прямо на похоронах деда, принца Филиппа. Ладить братьям всегда было непросто, но сейчас, похоже, оба дошли до предела.

Почти до драки

Только сейчас стало известно о последней ссоре братьев Уильяма и Гарри. О ней рассказал историк, консультант сериала «Корона» Роберт Лейси. По его словам, она произошла во время похорон принца Филиппа.

«Около часовни Святого Георгия они снова начали ссориться и снова были готовы перегрызть друг другу глотки. Гнев между этими двумя стал невероятно глубоким. Было сказано слишком много резких и ранящих вещей», — заявил он.

При этом королевский эксперт уверен: общение внуки королевы Елизаветы II в ближайшее время не наладят.

Отметим, до этого появлялись сообщения о том, что принц Гарри рассчитывал наладить отношения с семьей во время своего визита в Великобританию на похороны герцога Эдинбургского. Сделать этого, судя по всему, не удалось. В прессе появилась информация о том, что брат и отец даже отказались общаться с принцем Гарри наедине, заявив, что тот утратил их доверие.

Сейчас принц Гарри также находится в Великобритании, где скоро будет открыта статуя принце Диане. Если бы не ее трагическая гибель в 1997-м году, 1 июля она могла бы отметить свой 60-летний юбилей. Известно, что братья отказались от совместной речи на церемонии открытия памятника.

Миротворцы

Супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, попыталась на похоронах принца Филиппа исполнить роль миротворца. Ранее эксперт по языку тела Джо Наварро высказывал мнение о том, что Кейт хотела помирить двух братьев на похоронах. По его словам, она пыталась их держать, одновременно, и рядом, и на расстоянии. Эксперт отмечал, что ей якобы это удалось.

Надежда на примирение братьев появилась и после того, как шаг навстречу принцу Гарри сделала королева Елизавета II. Она удивила его сюрпризом после того, как герцог приземлился в Великобритании. Не успел Гарри добраться из аэропорт Хитроу до Фрогмор-хаус, где он должен был провести несколько дней в самоизоляции, как его там встретила сама королева.

Меган Маркл встала между братьями

Сообщения о том, что в отношениях между братьями возникло напряжение, когда Гарри начал встречаться со своей будущей женой, Меган Маркл. Источники тогда утверждали, что Уильяма беспокоило то, что отношения пары развиваются слишком быстро. Еще менее прочной связь братьев стала после того, как Гарри и Меган поженились в 2018-м году.

Ситуация значительно ухудшилась после того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили, что покидают королевскую семью. Последней каплей стало их интервью с Опрой Уинфри в марте этого года. Тогда супруги сделали несколько скандальных заявлений. В тот раз Гарри отметил, что его брат и отец живут, как затворники. Впрочем, Уильяма, кажется, больше всего задело обвинение в расизме. Он был настолько возмущен, что публично высказался на этот счет уже после того, как свой комментарий дала королева, которая должна была поставить точку.

«Мы не расисты», — эмоционально отмечал Уильям.

Видимо, на этой неделе, на открытии памятника Диане, ему потребуется немало воли, чтобы сдерживать эмоции в присутствии Гарри.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19.