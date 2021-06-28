За сутки от коронавируса привились более 3 тысяч петербуржцев

За сутки от коронавируса привились более 3 тысяч петербуржцев
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

За сутки от коронавируса привились 3 116 петербуржцев.

Согласно данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, второй компонент препарата получили 843 человека.

Всего с начала массовой вакцинации прививки от COVID-19 сделали 858 869 человек. Из них уже 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.

Сейчас в городе доступно три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.

COVID-19 коронавирус прививка


 

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