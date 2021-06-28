Глава Комздрава подтвердил двухнедельный запас «Спутника V» в Петербурге

Глава Комздрава подтвердил двухнедельный запас «Спутника V» в Петербурге
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, что запасов вакцины «Спутник V» хватит еще на две недели.

Он также посоветовал петербуржцам вакцинироваться «Спутником V», а не ждать новых поступлений образцов «КовиВак».

По его словам, врачи не располагают данными о стопроцентной эффективности «КовиВак» в сравнении со «Спутником V».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина дмитрий лисовец


 

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