Глава Комздрава подтвердил двухнедельный запас «Спутника V» в Петербурге

Глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, что запасов вакцины «Спутник V» хватит еще на две недели.
Он также посоветовал петербуржцам вакцинироваться «Спутником V», а не ждать новых поступлений образцов «КовиВак».
По его словам, врачи не располагают данными о стопроцентной эффективности «КовиВак» в сравнении со «Спутником V».
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.