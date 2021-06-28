В Сочи девушка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

В Сочи попытка сделать красивое фото закончилось травмами.

Как сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России, 26-летняя девушка во время отдыха на водопаде решила сделать селфи, поскользнулась и сорвалась вниз со скалы.

«Возможно, в результате падения, пострадавшая получила травму позвоночника», — говорится в сообщении.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Подробности состояния девушки уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина делала селфи на набережной Крюкова – ей так хотелось сделать удачный кадр, что в какой-то момент она не устояла на ногах и упала в воду. Неподалеку находился сотрудник правоохранительных органов, который бросился на помощь к пострадавшей.