В Сочи девушка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

В Сочи девушка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи
Инцидент произошел в Сочи. Фото: Pixabay

В Сочи попытка сделать красивое фото закончилось травмами.

Как сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России, 26-летняя девушка во время отдыха на водопаде решила сделать селфи, поскользнулась и сорвалась вниз со скалы.

«Возможно, в результате падения, пострадавшая получила травму позвоночника», — говорится в сообщении.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Подробности состояния девушки уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина делала селфи на набережной Крюкова – ей так хотелось сделать удачный кадр, что в какой-то момент она не устояла на ногах и упала в воду. Неподалеку находился сотрудник правоохранительных органов, который бросился на помощь к пострадавшей.

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