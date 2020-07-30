На набережной Крюкова упала женщина, пытавшаяся сделать селфи

На выручку горожанке пришел полицейский.

Все случилось накануне, 29 июля, в половину 11 вечера. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу. Женщина делала селфи на набережной Крюкова – ей так хотелось сделать удачный кадр, что в какой-то момент она не устояла на ногах и упала в воду. Неподалеку находился сотрудник правоохранительных органов, который бросился на помощь к пострадавшей. Когда полицейский спустился вниз, женщина уже начала тонуть из-за тяжелого рюкзака за спиной.

В результате все остались живы и отделались испугом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьник хотел сделать селфи и упал с моста в Тихвине. Мальчик скончался в больнице из-за серьезности травм.