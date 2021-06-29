В Пулково во вторник нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 29 июня, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали два авиарейса. Пассажиры вылетели с задержкой в Москву. Так, с опозданием вылетел рейс Y7 1062 до российской столицы. Рейс обслуживает авиакомпания NordStar Airlines. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 9:20, однако время вылета сдвинули на 12:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали шесть авиарейсов.