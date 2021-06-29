Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Google

В работе сервисов Google произошел сбой. Интернет-пользователи жалуются на неполадки.

Об этом стало известно во вторник, 29 июня. Информация о сбоях в работе интернет-ресурса появилась на сайте Downdetector, который занимается мониторингом популярных ресурсов Сети. Сбои в работе поисковой системы наблюдались в Америке еще накануне.

Пользователи сообщают о проблемах с поиском (61%) и со входов в аккаунт (39%). Также американские пользователи пожаловались на проблемы в работе видеохостинга YouTube, который принадлежит компании. Люди также жалуются на неполадки в работе самого сайта и с просмотром видеороликов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один сбой в работе Google был зафиксирован 22 июня. На неполадки, в основном, жаловались российские пользователи.