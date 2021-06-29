Иммунолог раскрыл особенности распространения лямбда-штамма COVID

Лямбда-штамм будет быстрее заражать людей, которые еще не переболели и не вакцинировались. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Лямбда-штамм будет быстрее заражать людей, которые еще не переболели и не вакцинировались. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Лямбда-штамм коронавируса содержит несколько мутаций в спайковом белке, влияющих на степень заразности. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, штамм является отражением естественного процесса мутации вируса, который подстраивается под внешние условия. При этом пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует тяжелое течение болезни или ослабляет действие вакцин.

Специалист отметил в эфире «Радио 1», что лямбда-штамм будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел или не вакцинировался.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подъем заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время продолжится. Сейчас в России остаются источники заражения и малопривитый коллектив.