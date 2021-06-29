Американские ученые рассказали о новом способе инфицирования ковидом

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета определили еще один вариант того, как COVID-19 может пробраться в человека.

Чтобы попасть в организм человека через клетки коронавирусу не всегда необходимы рецепторы ACE2.

Ученые установили, что в связи с мутацией для проникновения в человека ковид может не «брать» рецепторы ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент.

По мнению специалистов, данное исследование позволяет сделать вывод, что вирус может резко меняться и находить новые пути инфицирования организма

Авторы данной работы пишут, что основная масса ученых работают с клетками почек приматов. При этом в новом исследовании использованы клетки легких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2.

Отмечается, что данные клетки также оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, который был выращен в лаборатории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из США спрогнозировали окончание пандемии коронавируса.