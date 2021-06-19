Ученые из США спрогнозировали окончание пандемии коронавируса

По мнению американских ученых, окончание пандемии коронавируса можно ускорить за счет быстрого снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах.

Профессор эпидемиологии и помощника декана в области исследований школы общественного здравоохранения университета Луизианы Эдвард Трапидо заявил, что невакцинированные граждане США и других стран — куда более важный момент, чем уменьшение количества антител, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, пандемия закончится в конце 2022 года, после чего заболевание станет более эндемическим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России разработана Национальная база данных геномных последовательностей коронавируса.

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