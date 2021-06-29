С самого утра у лаборатории «Хеликс» в Петербурге выстроилась очередь на улице

В Петербурге с самого утра была замечена очередь в медицинский центр в Петроградском районе города.

Как сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», в Петроградском районе Северной столицы на набережной реки Карповки дома 5 выстроилась очередь из желающий сдать анализы.

Так, чтобы попасть в медицинскую лабораторию «Хеликс», к 8:30 на улице уже было замечено более семи человек.

Напомним, что в «Хеликсе» заявили, что обследоваться на количественные антитела можно не записываясь. Это касается всех городов, где работают лаборатории этой сети. При этом отмечается, что из-за высокого спроса на эти анализы срок выдачи результатов пришлось увеличить до двух суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сети «Медси» и «Хеликс» продолжают исследования на антитела в штатном режиме.