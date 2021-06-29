Теплоход со школьниками сел на мель на Неве: что известно о происшествии

Теплоход со школьниками сел на мель на Неве: что известно о происшествии
Теплоход на Неве сел на мель. Фото: группа vk.com/spb_today

В Петербурге для выпускников утро во вторник, 29 июня, выдалось не самым приятным. Его ребята встречали на теплоходе, который сел на мель. Им пришлось ждать спасателей. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о происшествии.

Сообщение о ЧП с теплоходом появилось после семи утра в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В нем утверждалось, что на Неве, напротив завода «Силовые машины, теплоход типа «Москва 10» сел на мель. Уточнялось, что на борту судна «Моя мечта» находились в основном несовершеннолетние.

Теплоход сел на мель. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Примерно два часа спустя о начале проверке сообщила Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что правоохранители проводят проверку «соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта».

Так добавили, что на мель судно село в 04:25. По предварительным данным, теплоход следовал на Неве и застрял напротив дома 42 по Смольной набережной.

Теплоход на Неве сел на мель. Фото: группа vk.com/spb_today

Всего на борту находились 85 человек, 63 из них – несовершеннолетние.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Сотрудники МЧС эвакуировали всех пассажиров на берег. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» развез их по домам. Экипаж судна остался на борту. Его сняли с мели в 06:00.

Названа и предварительная причина происшествия. Судоводитель сообщил, что произошел отказ двигателя.

Правоохранители вызвали капитана и судовладельца для дачи показаний.

Теплоход на Неве сел на мель. Фото: группа vk.com/spb_today

«После проверки всех обстоятельств, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Ситуация – на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова», — добавили в ведомстве.

Проверку ведет и управление на транспорте МВД России по СЗФО. Там сообщили, что судно отбуксировали к причалу Троицкого моста. Пассажиры и экипаж не пострадали. В полиции также отметили, что теплоход сел на мель, совершая маневр и выйдя за пределы судового хода.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в акватории Средней Невки моторная лодка затонула после столкновения с теплоходом.

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