Автомобиль наехал на ногу пассажиру трамвая на Чапаева

Автомобиль наехал на ногу пассажиру трамвая на Чапаева
ДТП с пешеходом на улице Чапаева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

На улице Чапаева в Петербурге произошло ДТП с участием пассажира трамвая. Мужчина выходил из общественного транспорта, когда автомобиль придавил ему ногу.

Инцидент случился во вторник, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, все произошло около 11:35. На кадрах видно, что молодой человек держится за автомобиль. Информация о его состоянии не приводится.

В комментариях под записью пользователи возмущаются, почему пассажир выходил из трамвая прямо на проезжую часть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти сбили троих велосипедистов, два случая оказались смертельными. Разобраться в ситуации предстоит правоохранителям.

дтп наезд на пешехода новости СПб


 

Новости партнеров
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жара в Петербурге не заставит себя долго ждать и вернется уже на следующей неделе
Ленинградские садоводства будут штрафовать за незаконную утилизацию отходов
В Пушкине произошло ДТП: смерть женщины, поломанные ноги водителя и травмы ...
Автомобиль наехал на ногу пассажиру трамвая на Чапаева
Массовое ДТП затруднило проезд по проспекту Непокоренных
Зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои ...
Новый арт-объект появился на набережной Смоленки
Евро-2020 подходит к четвертьфиналу: неожиданности турнира и грядущие матчи