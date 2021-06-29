Автомобиль наехал на ногу пассажиру трамвая на Чапаева

ДТП с пешеходом на улице Чапаева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом на улице Чапаева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

На улице Чапаева в Петербурге произошло ДТП с участием пассажира трамвая. Мужчина выходил из общественного транспорта, когда автомобиль придавил ему ногу.

Инцидент случился во вторник, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, все произошло около 11:35. На кадрах видно, что молодой человек держится за автомобиль. Информация о его состоянии не приводится.

В комментариях под записью пользователи возмущаются, почему пассажир выходил из трамвая прямо на проезжую часть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти сбили троих велосипедистов, два случая оказались смертельными. Разобраться в ситуации предстоит правоохранителям.