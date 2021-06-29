С маской на подбородке: петербуржцы забывают о масочном режиме

В Петербурге растет число госпитализаций больных новой коронавирусной инфекцией, в городе уже ужесточили ограничения. Несмотря на то, что был усилен и контроль за масочным режимом.

В июне этого года губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Теперь сотрудники Смольного и правоохранители стали чаще проводить рейды и проверки в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговле и общепите.

Сообщалось также, что в метро проверяют наличие масок на входе. Безмасочников не обслуживают в кассах и просят покинуть станцию, а также составляют административные протоколы. Только за 21 июня в метрополитене составили 12 таких актов.

Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге за неделю проверили более 600 объектов в сфере услуг, торговли и общественного питания в поисках безмасочников. Было проверено, в том числе 20 торговых комплексов, крупные рестораны и бары.

В итоге было составлено 128 протоколов осмотра, 18 протоколов об административном правонарушении в отношении посетителей ТЦ и общепита.

Отметим, что за все время пандемии в Петербурге подтвердили 468 149 случаев новой коронавирусной инфекции. Только за последние сутки COVID-19 был диагностирован у 1374 человек.

Gazeta.SPb рассказывала последние новости о коронавирусе в Петербурге.