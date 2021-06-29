Тысяча госпитализаций, плато болеющая молодежь: коронавирус в Петербурге к 29 июня

Петербург вышел на плато по заражению коронавирусом. В городе все чаще начинают болеть молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается непростой, но, как отметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, город вышел «пусть на очень высокое, но на плато». Глава ведомства пояснил, что по количеству положительных первичных тестов на прошлой неделе не зафиксировано существенного роста по сравнению с неделей ранее.

При этом в целом прирост новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге во время третьей волны оказался выше, чем во время первой и второй. Так, в сутки число госпитализаций выросло до тысячи. В комитете по здравоохранению предупредили, что в таких ситуациях возможно скопление автомобилей скорой помощи у больниц.

Отмечается, что выросла и доля пациентов с коронавирусом в возрасте от 20 до 40 лет, которых приходится госпитализировать.

«Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — заявил Дмитрий Лисовец.

При этом уровень заболеваемости коронавирусом среди детей существенно ниже, чем во вторую волну.

В Петербурге, тем временем, полиция смогла разоблачить продавца поддельных справок с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус. Липовые бумажки он продавал за 1900 рублей.

Злоумышленника поймала экономическая полиция. Правоохранители решили провести «проверочную закупку». Справки продавали в Интернете. Получив предоплату на карту, мужчина отправлял поддельный документ курьером на такси. Его задержали, когда он сидел в своей машине на улице Подвойского. В автомобиле нашли большое количество бланков медицинских справок с поддельными печатями.