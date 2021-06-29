В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в среду

В среду, 30 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в городе пройдут кратковременные дожди. Днем существенных осадков не ожидается.

Ветер северный, умеренный. В ночное время суток столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на следующей неделе ухудшится погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов – это меньше, чем несколько дней до этого, но все равно выше нормы.