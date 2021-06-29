Весь июль петербуржцев ждут ограничения движения по центральным улицам из-за Евро-2020

В Петербурге из-за того, что необходимо разместить зоны болельщиков чемпионата по футболу Евро-2020 будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Так, со 2 июля с 00:00 и до 11 июля 24:00 будет полностью остановлено движение транспортных средств по ряду улиц.

По четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Чебоксарского до Конюшенной площади, четной стороне набережной реки Мойки от Певческого моста до Конюшенного переулка, нечетной стороне набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади, нечетной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Конюшенной площади, Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному переулку, Шведскому переулку, Большому Конюшенному мосту, Дворцовой площади, проезду вдоль дома 4 и дома 6-8 по Дворцовой площади, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади, Певческому мосту, Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, проезду вдоль Марсова поля.

Кроме этого, со 2 июля с 00:00 и до 3 июля 24:00, с 6 июля с 00:00 до 24:00 часов 7 июля, а также 11 июля с 00:00 до 24:00 ограничится движение по нескольким улицам.

По Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы, Большой Морской улицы от Кирпичного переулка до Невского проспекта, нечетной стороне набережной реки Мойки от набережной Зимней канавки до Невского проспекта, Мошкову переулку, Круглому переулку, Аптекарскому переулку, набережной Зимней канавки, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мраморного переулка.

Помимо этого, ограничат движение с 00:00 12 июля до 24:00 21 июля.

По набережной канала Грибоедова вдоль дома 3 и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, Дворцовой площади, проезду вдоль дома 4 и дома 6-8 по Дворцовой площади, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади, Конюшенной площади, Царицынскому проезду.

Стоит заметить, что будет организовано одностороннее движение.

С 00:00 2 июля до 24:00 11 июля по Аптекарскому переулку. в направлении от Миллионной улицы к набережной реки Мойки, четной стороне набережной реки Мойки в направлении от Волынского переулка к Невскому проспекту. А также с 00:00 2 июля до 24:00 3 июля, с 00:00 6 июля до 24:00 7 июля, 11 июля с 00:00 до 24:00 по набережной Зимней канавки в направлении от набережной реки Мойки к Миллионной улице, Мошкову переулку в направлении от Миллионной улицы к Дворцовой набережной, Кирпичному переулку в направлении от Большой Морской улице к набережной реки Мойки.

По некоторым улицам будет организовано двустороннее движение.

С 00:00 2 июля до 24:00 11 июля по Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 7 по Итальянской улице, проезду вдоль Марсова поля, четной стороне набережной реки Мойки от Волынского переулка до Певческого моста, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Еще с 00:00 2 июля до 24:00 21 июля по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста.

По некоторым улица запретят остановку автотранспорта.

С 00:00 2 июля до 24:00 11 июля по Волынскому переулку, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади, нечетной стороне набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Мошкова переулка, четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, проезду вдоль Марсова поля, Шведскому переулку, Мошкову переулку. А с 00:00 4 июля до 24:00 5 июля, с 00:00 8 июля до 24:00 10 июля по Миллионной улице от Мраморного переулка до Аптекарского переулка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге съемки художественного фильма ограничат движение в июле.