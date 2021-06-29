Надбавка к пенсии за работу в сельском хозяйстве сохранится и после переезда в город

Надбавка к пенсии за работу в сельском хозяйстве сохранится и после переезда в город
К пенсии добавят 25%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Надбавка к пенсии за работу в сельском хозяйстве сохранится и после переезда в город.

Об этом сообщает ТАСС. Так правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для тех, кто не менее 30 лет проработали на сельскохозяйственном предприятии.

К пенсии добавят 25%. Она положена технологам, ветеринарам, инженерам, агрономам и другим представителям профессий, работавших в сфере сельского хозяйства.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что нужно сохранить надбавку к пенсии для этих граждан и при переезде в город.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионер на Гаванской улице зарезал свою жену, мужчине дали 7 лет строгого режима. В Петербурге Василеостровский районный суд вынес решение в отношении Евгения Воронина, которого признали виновным по статье «Убийство». Суд определил, что в прошлом году Воронин находился в состоянии алкогольного опьянения.

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