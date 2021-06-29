Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Пушкине

Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Пушкине
Смертельное ДТП в Пушкине. Фото: скриншот в "ДТП и ЧП Петербурга"

По факту смертельной аварии с участием маршрутки в Пушкине возбуждено уголовное дело.

Утром 29 июня грузовик, маршрутка и «Мерседес» столкнулись на пересечении улиц Автомобильной и Сетевой .

В результате пассажирка маршрутки погибла, сообщили в ГУ МВД по Петербургу. Кроме того, четыре человека пострадали, а водитель сломал ноги. По предварительной информации, фура не уступила место маршрутке.

По результатам проверки следователями в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Мужчина задержан по статье 91 УПК РФ. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

авария дтп пушкин


 

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