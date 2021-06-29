Для въезда в Турцию российских туристов призвали ввести 14-дневный карантин

Для въезда в Турцию российских туристов призвали ввести 14-дневный карантин
В карантинный список вошли ЮАР, Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Бразилия и, Индия. Фото: unsplash

Турецкие врачи выступают за введение двухнедельного карантина для туристов из России.

Об этом сообщает «Турпром». Так Турция уже приняла такое решение по туристам из ряда других стран. В карантинный список вошли ЮАР, Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Бразилия и, Индия. Для туристов, приехавших из этих стран, будет обязательный карантин с 1 июля.

Врачи обеспокоены не только ситуацией с COVID-19 в России, но и в Великобритании. Туристов из этих стран хотят определять на карантин после въезда в страну, чтобы предотвратить распространение COVID-19, в том числе индийского штамма.

Турция должна очень хорошо защищать границы, считает турецкий медик Мехмет Джейхан. Так туристический сезон только увеличивает риск, считает он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция приостанавливает авиасообщение с некоторыми странами из-за распространения новых штаммов COVID-19.

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