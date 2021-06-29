В Ленобласти заключили под стражу подозреваемого в убийстве падчерицы-жены

Мужчина будет за решеткой до 24 июля 2021 года.

Лужский суд решил заключить под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве молодой жены, которая была по совместительству его падчерицей. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в следственном комитете по Ленинградской области.

Бездыханное тело обнаружили вечером 28 июня под линией электропередач недалеко от деревни Новые Крупели. Известно, что изначально подозреваемый был женат на матери погибшей. Когда девочке исполнилось 16 лет, она родила от мужчины первого ребенка, затем появился на свет второй малыш. На момент убийства потерпевшей было всего 19 лет. По предварительным данным, обвиняемый задушил супругу в машине, а затем вывез ее тело в лес и закопал. Также следствие предполагает, что в процессе участвовала мать погибшей.

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