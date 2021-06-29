В Ленобласти заключили под стражу подозреваемого в убийстве падчерицы-жены

В Ленобласти заключили под стражу подозреваемого в убийстве падчерицы-жены
Мужчина находится под стражей. Фото: pixabay

Мужчина будет за решеткой до 24 июля 2021 года.

Лужский суд решил заключить под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве молодой жены, которая была по совместительству его падчерицей. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в следственном комитете по Ленинградской области.

Бездыханное тело обнаружили вечером 28 июня под линией электропередач недалеко от деревни Новые Крупели. Известно, что изначально подозреваемый был женат на матери погибшей. Когда девочке исполнилось 16 лет, она родила от мужчины первого ребенка, затем появился на свет второй малыш. На момент убийства потерпевшей было всего 19 лет. По предварительным данным, обвиняемый задушил супругу в машине, а затем вывез ее тело в лес и закопал. Также следствие предполагает, что в процессе участвовала мать погибшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцу, приставившего нож к горлу ребёнка, продлили арест на полгода.

ленинградская область новости СПб суд убийство


 

Новости партнеров
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге не осталось вакцины «КовиВак»
Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени
Warner показала трейлер полнометражного приквела «Клана Сопрано»
Основателя «Единых решений» признали виновным в хищении почти 460 млн: он ...
В Ленобласти заключили под стражу подозреваемого в убийстве падчерицы-жены
Иномарки засыпали осколками набережную Обводного канала
В Ленобласти мужчина, поработавших на государство, согласился платить ...
В Эстонии запустят новый русскоязычный телеканал