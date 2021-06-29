Актриса Вера Сотникова заболела коронавирусом

Звездам оказалась в больнице из-за заражения.

Актриса Вера Сотникова призналась, что заболела коронавирусом. Печальной новостью она поделилась с поклонниками в своем Instagram.

Артистка отметила, что собиралась делать прививку от коронавируса, но именно в день первого укола почувствовала себя плохо. У нее «выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло». Также у Сотниковой поднялась температура и давление.

«Все это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться»,

— отметила она.

Сейчас актриса находится в больнице под присмотром врачей. Непонятно, насколько все серьезно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лариса Долина смогла вылечиться от коронавируса.