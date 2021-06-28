Лариса Долина смогла вылечиться от коронавируса

Певица получила отрицательный результат теста и тут же поделилась с подписчиками хорошей новостью.

Певица Лариса Долина рассказала о выздоровлении после заражения коронавирусом. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

«Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались!»

– написала Долина.

Поклонники поспешили поздравить артистку, которая, к слову, отлично выглядит на фото, несмотря на перенесенное заболевание. Напоминаем, что слухи о заражении Долиной появились после того, как она не явилась на выпускной экзамен кафедры эстрадно-джазового пения, которую она возглавляет. Спустя время певица подтвердила информацию и начала делиться новостями о самочувствии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Лариса Долина заболела коронавирусом.