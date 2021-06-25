Певица Лариса Долина заболела коронавирусом

Артистка переносит болезнь в легкой форме.

Певица Лариса Долина заразилась коронавирусом. Об этом сегодня, 25 июня, пишет «СтарХит», ссылаясь на собственные источники.

У артистки несколько дней держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тест показал положительный результат. Врачи считают, что течение болезни легкое, так что Долиной не потребовалась госпитализация. Сейчас звезда находится на самоизоляции.

Напоминаем, что слухи об ухудшении самочувствия Долиной появились несколько дней назад. Их подогрел экс-супруг Долиной, которой отказался как-либо их комментировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лариса Долина спустя два месяца прокомментировала скандал с Валей Карнавал.