Вакцина CoronaVac показала эффективность на начальных испытаниях среди детей

Китайская вакцина от COVID-19 CoronaVac продемонстрировала эффективность на начальных испытаниях среди детей и подростков.

Об этом сообщает ТАСС. Более половины тысячи людей приняли участия в испытаниях CoronaVac. В ходе второй фазы около 200 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек — 3 мкг, остальные не прививались.

Так практически у всех из первой группы выработали антитела, во второй группе ученые зафиксировали антитела у всех участников исследования.

Так CoronaVac показала свою безопасность.