Вакцина CoronaVac показала эффективность на начальных испытаниях среди детей

Китайская вакцина от COVID-19 CoronaVac продемонстрировала эффективность на начальных испытаниях среди детей и подростков.
Об этом сообщает ТАСС. Более половины тысячи людей приняли участия в испытаниях CoronaVac. В ходе второй фазы около 200 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек — 3 мкг, остальные не прививались.
Так практически у всех из первой группы выработали антитела, во второй группе ученые зафиксировали антитела у всех участников исследования.
Так CoronaVac показала свою безопасность.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени. Добиться вакцинации от COVID-19 60% россиян ближе к осени не удастся. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Так темпы вакцинации в стране за последние дни набрали хорошую динамику.