В Петербурге за сутки прививку от коронавируса сделали более 14 тысяч человек

Вторично привились 5,2 тысячи горожан.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 14 076 человек. Известно, что 5,2 тысячи из них приходили на второй укол. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает Межведомственный координационный совет по противодействию распространению в Петербурге COVID-19.

Всего с начала массовой вакцинации в Северной столице прививку сделали почти 873 тысячи человек. Полностью цикл вакцинации завершили 701 тысяч горожан. На данный момент в городе доступны 186 тысяч комплектов для вакцинации от коронавируса, но нет «КовиВака» — он закончился и пока непонятно, когда будет поставка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург заявил, что 90% россиян заражены индийским штаммом коронавируса.