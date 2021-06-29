В ТЦ «Заневский каскад-2» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В ТЦ «Заневский каскад-2» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Чтобы сделать прививку, не обязательно записываться заранее.

В Санкт-Петербурге открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает Межведомственный координационный совет по противодействию распространению в Петербурге COVID-19.

Теперь сделать прививку можно в торговом центре «Заневский каскад-2». Уколы там делают с 10 утра до восьми часов вечера. Известно, что прививки там делают в порядке живой очереди, то есть записываться заранее не нужно. Также до конца недели откроют пункт вакцинации в ТЦ «Французский бульвар». Напоминаем, что всего в городе открыты 134 пункта вакцинации в различных медицинских учреждениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург заявил, что 90% россиян заражены индийским штаммом коронавируса.

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