В петербургские вузы хотят пускать только по документу о вакцинации от коронавируса

Студенты, сделавшие прививку, смогут посещать очные пары.

В вузы Санкт-Петербурга на очные занятия хотят пускать только тех студентов, которые сделали прививку и смогут предоставить соответствующий документ. Такое решение обсуждал Совет ректоров вузов Петербурга и Москвы.

Также подойдут документы о наличии антител или о противопоказаниях к прививкам. Это значит, что университеты начнут новый учебный год в смешанном формате. Пока что в Совете не решили, как быть со студенческими общежитиями, ведь в них порой проживают несовершеннолетние, а их вакцинация пока не стартовала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ректоры петербургских вузов прокомментировали инициативу по допуску на занятия только вакцинированных студентов.