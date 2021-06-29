В петербургские вузы хотят пускать только по документу о вакцинации от коронавируса

В петербургские вузы хотят пускать только по документу о вакцинации от коронавируса
Очные занятия смогут посещать только вакцинированные студенты. Фото: Pixabay

Студенты, сделавшие прививку, смогут посещать очные пары.

В вузы Санкт-Петербурга на очные занятия хотят пускать только тех студентов, которые сделали прививку и смогут предоставить соответствующий документ. Такое решение обсуждал Совет ректоров вузов Петербурга и Москвы.

Также подойдут документы о наличии антител или о противопоказаниях к прививкам. Это значит, что университеты начнут новый учебный год в смешанном формате. Пока что в Совете не решили, как быть со студенческими общежитиями, ведь в них порой проживают несовершеннолетние, а их вакцинация пока не стартовала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ректоры петербургских вузов прокомментировали инициативу по допуску на занятия только вакцинированных студентов.

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