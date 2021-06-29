Стало известно о госпитализации народной артистки РФ Веры Алентовой

Алентова во время театральной постановки. Фото: https://teatrpushkin.ru/

Алентова во время театральной постановки. Фото: https://teatrpushkin.ru/

Звезда, кажется, заболела коронавирусом. Пока что результаты теста неизвестны.

Народная артистка России Вера Алентова угодила в больницу. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, у звезды заподозрили коронавирус. Алентова уже сдала тест и ожидает его результатов. Актриса сейчас находится в больнице под присмотром врачей.

Напоминаем, что Алентова успела сняться более чем в 50 фильмах. Зрителю она полюбилась после съемок в «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные» и других. Актриса удостоена сразу нескольких государственных премий, звание народной артистки она получила в 1992 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что госпитализированная с коронавирусом МакSим находится в крайне тяжелом состоянии.