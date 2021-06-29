Актер Дьяченко угодил в Мариинскую больницу из-за коронавируса

Артист не сможет принять участие сразу в нескольких спектаклях в связи с болезнью.

Актер и музыкант Александр Дьяченко рассказал о госпитализации в связи с заражением коронавирусом. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте со своими поклонниками.

Он заявил, что заболел несколько дней назад. Сейчас артист находится в больнице и, кажется, чувствует себя не так уж плохо.

«Моя музыка — это то, что останется после меня. И то немногое, что мне оставить не стыдно. Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же — все прелестно. Меня штормит»,

— написал Дьяченко.

Напоминаем, что артисту пришлось отменить сразу несколько выступлений в связи с болезнью. Он попросил прощение и выразил надежду, что скоро сможет вернуться к работе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о госпитализации народной артистки РФ Веры Алентовой.