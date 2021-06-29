В Петербурге от коронавируса привили почти 50% сотрудников предприятий

Они полностью завершили цикл вакцинации.

Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев рассказал, что почти половина сотрудников крупных и средних предприятий города сделали прививки от коронавируса. Такой информацией он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Известно, что почти 50% сотрудников предприятий завершили цикл вакцинации. Власти надеются, что их количество вырастет как минимум до 60% — в таком случае выработка коллективного иммунитета ускорится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отельеры заявили, что привили более 50% сотрудников. Кто-то из персонала уже имел антитела, а кто-то успел сделать прививку от коронавируса.