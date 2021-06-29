В Петербурге отельеры заявили, что привили более 50% сотрудников

В Петербурге отельеры заявили, что привили более 50% сотрудников
В петербургских гостиницах довольно быстро вакцинируют сотрудников. Фото: pixabay.com

Кто-то из персонала уже имел антитела, а кто-то успел сделать прививку от коронавируса.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал, что более 50% сотрудников гостиниц сделали прививку от коронавируса, либо имеют антитела. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Корнеев отметил, что цифра радует, но все равно этого недостаточно. Он убежден, что сфера туризма обязана быть безопасной, так как нужно защищать не только работников, но и гостей различных заведений. Уровень вакцинации в гостиничном бизнесе в Петербурге оказался одним из самых высоких в городе.

В ведомстве добавили, что многие сотрудники комитета также присоединились к вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы четыре признака заражения коронавирусом после прививки.

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