Актер Иван Янковский впервые стал отцом

Он мило поздравил свою возлюбленную с рождением малыша.

Актер Иван Янковский рассказал о том, что впервые стал отцом. Новостью он поделился на своей странице в Instagram.

Артист выложил фотографию из роддома, на котором он запечатлен с актрисой Дианой Пожарской и новорожденным сыном. В посте Янковский признался в любви к девушке, а также назвал ее героем и солнышком.

Пожарская также поделилась радостной новостью в своих социальных сетях.

«Спасибо, что выбрал именно нас… Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович»,

— подписала фото актриса.

Напоминаем, что большую популярностью Янковский приобрел после съемок в фильме «Текст». Именно он стал напарником актрисы Кристины Асмус в скандальной интимной сцене.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с одним ребенком.