В Туве перевернулась машина с семью подростками

Тринадцатилетний подросток в Туве, управляя УАЗом с шестью сверстниками в салоне, опрокинул автомобиль и погиб на месте происшествия.

Инцидент произошел вечером 29 июня на автодороге Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района, сообщает МВД республики.

Пострадавших госпитализировали, после оказанной медицинской помощи всех отпустили на амбулаторное лечение. Установлено, что УАЗ принадлежит отцу одного из пассажиров, все подростки в момент аварии не были пристегнуты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».