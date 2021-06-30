В России за сутки коронавирус выявили у 21 042 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 21 042 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России за минувшие сутки выявили 21 042 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в среду, 30 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, новыми жертвами опасного вируса за минувшие 24 часа стали 669 человек. Полностью выздоровели за сутки 16 356 человек.

За весь период пандемии в России заболел 5 514 599 человек, зафиксировано 135 214 летальных исхода.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты перечислили четыре простых признака заражения коронавирусом после вакцинации.

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