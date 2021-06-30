В США мужчина угрожал взорвать Mc’Donalds из-за соуса

Житель штата Айова угрожал взорвать ресторан быстрого питания Mc’Donalds.

По предварительной информации, причиной такого агрессивного поведения стало то, что сотрудники забыли добавить соус в его заказ, сообщает телеканал WHP 13 со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что 42-летний Роберт Голвитцер-младший заказал куриные наггетсы, но при получении заказа не нашел соус. Тогда мужчина позвонил в Mc’Donalds и угрожал избить сотрудника ресторана, а также взорвать здание.

Сейчас он обвиняется в ложном сообщении об угрозе взрыва, его арестовали, но впоследствии выпустили на свободу под залог.

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