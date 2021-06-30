Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от коронавируса для организма

Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от коронавируса для организма
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Ревакцинация от коронавируса раз в полгода даже теоретически едва ли «нагрузит» организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается.

Такое мнение высказала директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова. По ее словам, в жизни человек часто подвергается воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета и часто это остается незамеченным, сообщает РИА «Новости».

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени. По его словам, темпы вакцинации в стране за последние дни набрали хорошую динамику, но сроки будут сдвигаться на более поздний период.

коронавирус ревакцинация эксперт


 

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