Греция изменила правила въезда для российских туристов

Греция изменила правила въезда для россиян. В силу они вступили со среды, 30 июня.

Местные власти больше не принимают сертификаты о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе, а также наличии антител. Теперь россиянам придется перед въездом в страну предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным максимум за 72 часа, или экспресс-тест на COVID-19 сделанный за 48 часов.

Как сообщили «РИА Новости», теперь туристам придется сдавать бесплатный тест на коронавирус прямо на границе. При положительном результате придется провести 10-дневный карантин. При отрицательном — можно будет продолжить путешествие.

Также не позднее чем за сутки до въезда в Грецию путешественники должны заполнить анкету на сайте travel.gov.gr, после чего им направлен QR-код. Его следует предъявить при посадке на борт самолета. Новые правила распространяются на лиц старше 12 лет.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Греции молодежи пообещали по 150 евро за прививку от коронавируса.