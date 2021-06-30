Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
Пострадали три человека. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Под Ростовом произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и автобуса, который направлялся из Анапы в Самару. В результате происшествия пострадали три человека, сообщает РИА Новости.

Авария произошло утром 30 июня на 109 километре федеральной автомобильной дороги М4 «Дон».

В автобусе находились 45 человек, в том числе два водителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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